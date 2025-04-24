В общем тренде

Торговое противостояние США со всем миром сказалось и на изолированном от внешних капиталов российском рынке. В апреле индекс Московской биржи опустился до 2800 пунктов, растеряв весь прирост начала года. Добавляет беспокойства инвесторам отсутствие прогресса на переговорах России и США, а также жесткая денежно-кредитная политика Банка России. В таких условиях ближайшие пару месяцев российскому индексу будет сложно выйти из диапазона 2700–3000 пунктов. Впрочем, во втором полугодии аналитики не исключают роста до 4000 пунктов в случае улучшения геополитического фона и смягчения политики ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

В первую декаду апреля рублевый индекс Московской биржи после четырехмесячного перерыва опустился ниже 2600 пунктов. 9 апреля индекс достигал 2598,85 пункта — минимума с 20 декабря, когда Банк России вопреки ожиданиям участников рынка сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Несмотря на то что удержаться на этом уровне ему не удалось и 17 апреля индикатор отскочил к 2872,77 пункта, он остался почти на 15% ниже локального максимума, установленного 25 февраля, и на 2,6% ниже значений закрытия предыдущего года.

Снижение котировок началось еще в конце февраля, почти сразу после стремительного взлета, вызванного началом переговоров России и США по широкому кругу вопросов, включая урегулирование украинского конфликта. Тогда спекулянты стремились зафиксировать полученную в начале года прибыль, учитывая, что прогресса в переговорах по Украине не было. «Из внутренних факторов давление оказывали крепкий рубль и высокая ключевая ставка, что снижает доходы экспортеров и ограничивает интерес к акциям в целом»,— отмечает старший аналитик «Тринфико» Алина Караваева.

В апреле падение ускорилось на фоне распродажи на мировых рынках, спровоцированной введением президентом США торговых тарифов. Под удар попали товары более чем 180 стран. Российский рынок оказался в числе пострадавших, хотя Россия не была в их числе и уже несколько лет не является полноценным участником рынка международного капитала. «Изоляция снизила чувствительность реакции нашего рынка на внешние события, но полностью не изолировала, так как экономика развивается не в вакууме»,— полагает главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

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Главным последствием агрессивной торговой войны может стать замедление мировой экономики, что неизбежно приведет к существенному замедлению спроса на энергоносители, полагают эксперты. Это сильный фактор давления на экономику России и будущие прибыли наиболее крупных российских компаний, которые занимают более 41% в структуре индекса Московской биржи. «Мы продолжаем экспортировать широкую линейку товаров: от нефти, нефтепродуктов, газа, алмазов, леса и до продуктов более высоких переделов химической и даже обрабатывающей промышленности. И это наполняет бюджет страны, который идет в том числе на инфраструктурные проекты, которые стимулируют внутренний спрос на продукцию предприятий и рост ВВП»,— отмечает Михаил Шульгин. По его словам, в случае, если бы вместо тарифной войны было бы повторение банковского кризиса в США, как весной 2023 года, когда случилось банкротство Silicon Valley Bank, негативное влияние на динамику российского рынка было бы минимальным.

Дальнейшее развитие ситуации на российском фондовом рынке будет зависеть во многом от развития торговой войны в мире. Аналитики высказывают робкий оптимизм, так как большая часть тарифов Трампа была почти сразу «поставлена на паузу» и война против всех превратилась в борьбу с Китаем. «По сообщениям СМИ, уже более 100 стран обратились к США с целью начала переговоров для заключения соглашений по снижению тарифов США. ЕС также отложил введение ответных мер на США на время переговорного процесса. Это дает определенные надежды на положительный финал торговых войн»,— считает портфельный управляющий УК «Первая» Михаил Цагарели.

Открытым остается вопрос, как будут развиваться отношения США и Китая. «Если США удастся с большинством своих партнеров достичь торгового соглашения, Дональд Трамп сконцентрируется на торговом противостоянии с Китаем. И это негативный сценарий для мировой торговли, но все равно лучше, чем тарифы против всех»,— предупреждает Михаил Шульгин.

Весна нестабильности Весна 2025 года принесла на мировые рынки волну нестабильности, сопоставимую с самыми турбулентными периодами последних лет. Обострение торгового конфликта между США и их крупнейшими партнерами, включая Китай, вызвало масштабные распродажи, резкий рост цен на золото и бегство капитала в защитные активы. Центральный банк России в своих сценарных расчетах предупреждает о риске глобального кризиса, что заставляет инвесторов пересматривать привычные принципы управления капиталом. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко

Фото: Предоставлено УК «АФ Капитал» Директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко

Фото: Предоставлено УК «АФ Капитал» Тарифное противостояние между крупнейшими экономиками мира провоцирует новую фазу фрагментации мировой торговли. По мере усиления протекционизма это ведет к снижению глобального спроса, особенно на сырьевые товары. Основной канал давления на российскую экономику — падение цен на нефть. По прогнозу Goldman Sachs, средняя цена Brent в 2025 году составит $63 за баррель, а в 2026-м снизится до $58. Это отражает как риски глобальной рецессии, так и расширение предложения со стороны ОПЕК+. Краткосрочную поддержку нефтяному рынку оказывает решение ОПЕК+ о сохранении ограничений на добычу в первом полугодии 2025 года. Однако при дальнейшем ослаблении мирового спроса даже текущие меры стабилизации могут оказаться недостаточными. Банк России в базовом сценарии ожидает цену Brent на уровне $65, но в стресс-сценарии — лишь $55 за баррель. Напомним, в 2024 году средняя цена составляла $80. Это означает снижение почти на треть и, как следствие, падение экспортных доходов, ухудшение платежного баланса и ограничение инвестиционной активности. Если рисковый сценарий реализуется, ВВП России может сократиться на 3–4% уже в 2025 году. Инфляция может превысить 10%, а ключевая ставка — удерживаться на уровне 22–25%. Все это приведет к сжатию внутреннего спроса, удорожанию кредитов и росту нагрузки на корпоративный сектор. В такой среде важно не просто сохранить капитал, а выстроить устойчивую инвестиционную структуру. Опыт предыдущих кризисов показывает, что активы ведут себя по-разному. В 2008–2009 годах индекс ММВБ потерял свыше 65%. В 2020 году, на пике пандемии, просадка составила 40%, но уже через полгода началось восстановление в потребительском и IT-сегменте. Золото традиционно служит «тихой гаванью»: плюс 25% в 2009 году, 18% в 2020-м. В 2025 году металл уже превысил $3300 за унцию и продолжает пользоваться спросом со стороны центробанков и институциональных инвесторов. На фоне высокой инфляции и ключевой ставки внимание инвесторов смещается к инструментам денежного рынка, флоатерам и коротким ОФЗ. В 2015 году доходности по трехлетним выпускам достигали 14%, а сейчас бумаги сильных корпоративных эмитентов позволяют зафиксировать доходность на уровне 18–22% годовых. Это делает их логичным выбором в условиях дорогого заемного капитала и ограниченного доступа к внешним источникам финансирования. Отдельного внимания заслуживают компании, ориентированные на внутренний рынок. После падения в 2022 году бумаги «Яндекса», X5, Headhunter показали рост до 40% за последние шесть месяцев. Причина — устойчивый спрос внутри страны и низкая зависимость от внешней торговли. Попытки угадать дно рынка в такие периоды нередко приводят к ошибкам. Инвесторы, входившие в рынок на ранних фазах спада, без подтвержденного разворота монетарной политики, фиксировали убытки в течение трех-шести месяцев. Гораздо эффективнее оказывается стратегия пошагового входа в качественные бумаги, распределенного во времени и с акцентом на долгосрочный горизонт (более одного года). Облигации с фиксированной доходностью привлекательны в ожидании снижения ставок. Короткие ОФЗ и корпоративные облигации позволяют эффективно использовать текущие высокие ставки. Интересны дивидендные акции компаний с устойчивым внутренним спросом, таких как X5 Group, МТС, «Норникель» и Московская биржа, демонстрирующих стабильную дивидендную политику и высокую предсказуемость денежных потоков. Привлекательны фонды на золото и денежный рынок — как часть защитной подушки. Ликвидные БПИФы денежного рынка позволят временно разместить средства с высокой доходностью в рублях, сохраняя доступ к капиталу и возможность гибко реагировать на рыночную конъюнктуру. Снижение экспортной выручки может давить на курс рубля, который демонстрирует укрепление с начала 2025 года благодаря жесткой ДКП и сильному сальдо платежного баланса. Локальную поддержку рублю оказывает спрос на него в конце налогового периода, что позволяет дополнить портфель квазивалютными инструментами на привлекательных уровнях. В 2025 году замещающие облигации остаются одним из немногих инструментов, позволяющих инвесторам одновременно получать высокую доходность, хеджировать валютные риски и диверсифицировать портфель в условиях ограниченного доступа к зарубежным активам. На фоне высокой волатильности публичных рынков все больше состоятельных инвесторов смещают фокус в сторону прямых инвестиций и непубличных активов. Это направление, традиционно менее подверженное рыночной панике, может служить не только источником доходности, но и способом диверсификации. Прямые инвестиции в малый и средний бизнес, логистику, IT-инфраструктуру, индустрию моды или агросектор, ориентированные на внутренний спрос и представляющие импортозамещающие отрасли, могут стать устойчивой альтернативой акциям и облигациям. Кроме того, интерес к непубличным сделкам усиливается на фоне высоких ставок: инвесторы готовы выступать частными кредиторами или входить в долю компаний, которым сложно получить банковское финансирование. В такой среде растет роль управляющих, специализирующихся на реальном секторе. При грамотной структуре сделки и правильной юридической проработке private equity может стать «тихой гаванью» в эпоху биржевого шторма. Весна 2025 года вновь напоминает инвесторам о том, что не геополитика как таковая, а ее экономические последствия определяют повестку. В условиях фрагментации мировой экономики и высокой инфляции ключевым становится умение адаптировать портфель к новой реальности. Второе полугодие может стать поворотным моментом, но только для тех, кто будет в рынке. Руслан Клышко, директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал»

Для российского рынка важное значение будут иметь двусторонние договоренности между США и Россией, а также дальнейшая денежно-кредитная политика Банка России, полагают эксперты. «Точечные сигналы смягчения (санкций.— "Деньги"), как обсуждения возможного восстановления полетов в США или снятия ограничений с производителей удобрений, могут временно поддерживать отдельные бумаги»,— считает Алина Караваева. По ее мнению, устойчивые финансовые результаты российских компаний, а также дивидендный поток помогут удерживать интерес со стороны частных инвесторов к фондовому рынку.

При отсутствии ясности в переговорах США и России, а также сигналов Банка России о смягчении ДКП волатильность на рынке сохранится. По мнению ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, до конца второго квартала будет сохраняться неопределенность и консолидация индекса Московской биржи в диапазоне 2700–3000 пунктов. Во втором полугодии она не исключает выхода рынка в более уверенную фазу роста с целевым ориентиром в 4000 пунктов. Этому, на ее взгляд, может способствовать переход ЦБ к снижению ставки. Аналитики Совкомбанка считают, что цикл смягчения монетарной политики может начаться на заседаниях в июне (менее вероятно) или в июле (более вероятно) со снижения ставки на 100–200 б. п. К концу года они не исключают снижения ключевой ставки до 14%.

Татьяна Палаева