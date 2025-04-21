В Башкирии впервые присвоили новые почетные звания чиновникам

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии впервые вручили новую государственную награду — почетное звание заслуженного работника государственной и муниципальной службы Башкирии.

Их обладателями стали первый заместитель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев, Виктор Пчелинцев (ранее занимал должности советника президента Башкирии, заместителя руководителя администрации президента республики, председателя исполкома Собора русских Башкирии), а также заместитель председателя Курултая Башкирии Салават Хусаинов.

Радий Хабиров отметил, что вручать награды в День работника местного самоуправления — «это символично». «Мы вручим награды тем, кто своим многолетним трудом сделал многое для развития нашей республики»,— заявил глава республики.

Как сообщал «Ъ-Уфа», депутаты Курултая Башкирии приняли закон об учреждении почетного звания заслуженного работника государственной и муниципальной службы республики в июле 2024 года. Звание должно присуждаться государственным служащим и муниципальным чиновникам «за многолетнее безупречное исполнение служебных и должностных обязанностей и личные заслуги», отмечается в документе.

Майя Иванова