Власти в ДНР и ЛНР предложили застройщикам Башкирии строить жилье в новых регионах

Членам Ассоциации застройщиков Башкирии, объединяющей около 20 представителей отрасли, предложили выйти на рынки Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заместитель премьер-министра Донецкой народной республики Сергей Раздорский и глава администрации города Красный Луч (ЛНР) Сергей Соловьев сообщили по ВКС во время заседания Ассоциации в минувшую пятницу.

Вице-премьер, в частности, отметил, что в республике действуют налоговые льготы, а ипотечная ставка — 2% годовых. Средняя стоимость кв. м в Мариуполе составляет 140-200 тыс. руб., а в Донецке — «чуть подороже», пояснил господин Раздорский. Спрос на новое жилье, по его словам, есть. Основные покупатели — «не местные», добавил Сергей Раздорский.

Сергей Соловьев также отметил, что в Красном луче ведется активное строительство жилья. По его мнению, застройщикам Башкирии могут быть интересны проекты в ЛНР, благодаря, например, географическому расположению. Средняя стоимость кв. м, по словам господина Соловьева, в городе составляет 110 тыс. руб.

Олег Вахитов