Ушла из жизни последняя представительница рода Строгановых

20 апреля на 83-м году жизни скончалась почетный член Пермского землячества Елена Строганова (баронесса Элен де Людингаузен) — последний представитель знаменитого рода Строгановых. Об этом сообщает пресс-служба Пермского землячества.

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Елена Строганова была известна своей подвижнической деятельностью по восстановлению строгановских традиций, патриотизмом и любовью к Родине. В 1992 году она организовала Международный Строгановский благотворительный фонд, который принимал широкое участие в восстановлении Строгановского дворца в Санкт-Петербурге, церквей и зданий в Сольвычегодске Архангельской области, памятников архитектуры в Пермском крае. Баронесса неоднократно посещала строгановские места Пермского края: Ильинское, Усолье, Орел, Пыскор, а также исторические центры пермского севера — Соликамск, Чердынь, Ныроб. В 2006 году в Усолье она выступила инициатором и спонсором спортивно-развлекательной программы «Строгановская регата».

Баронесса участвовала в Москве и в Перми в церемонии вручения Строгановской премии. В 2016 году ее избрали почетным членом Пермского землячества. В 2018 году Первый канал выпустил большой документальный фильм «Строгановы: Елена последняя».

«Для жителей городов Пермского края, связанных с историей рода Строгановых, баронесса всегда являлась символом традиций и преемственности истории. Элен де Людингаузен не раз подчеркивала, что самая большая традиция рода Строгановых — это огромная любовь к России и вера. Светлая ей память!» — говорится на сайте Пермского землячества.