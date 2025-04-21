«Фаберлик» Нечаева продал фабрику одежды структуре «Военторга»

Компания Алексея Нечаева «Фаберлик» продала 100% долей ООО «Фэшн фэктори», управляющего швейной фабрикой в Ивановской области. Покупателем выступило ООО «Воентекстильпром», связанное с «Военторгом». Изменения в ЕГРЮЛ зафиксированы 10 апреля, выяснили «Ведомости».

В «Фаберлике» пояснили, что продажа актива позволит сосредоточиться на производстве товаров с «наибольшим потенциалом продаж». Сумму сделки не раскрыли. На фабрике выпускали до 750 тыс. изделий в год: футболки, свитшоты, мужское белье и другую трикотажную продукцию.

«Воентекстильпром» на 64% принадлежит Аслану Аталикову, на 26% — АО «Военторг» и на 10% — Залиму Кардангушеву. Компания шьет форму для Минобороны и МЧС, располагая шестью фабриками на Северном Кавказе.