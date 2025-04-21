Нераспроданного жилья в новостройках Москвы и Подмосковья все больше

Объем предложения в готовых новостройках Москвы и Подмосковья продолжает расти, что приводит к увеличению доли нераспроданного жилья. К середине апреля 2025 года в столице на рынке уже сданных квартир и апартаментов насчитывается 8 тыс. лотов, в Подмосковье — 7,9 тыс., подсчитали в аналитическом сервисе Dataflat.ru по запросу “Ъ”

Согласно данным Dataflat.ru, предложение в готовых новостройках Москвы увеличилось на 2,4% по сравнению с прошлым годом, в то время как количество квартир в строящихся комплексах сократилось на 14%, до 62,1 тыс. лотов. В Подмосковье предложение в сданных комплексах выросло на 24,3%, а общий объем продаваемой недвижимости в новостройках увеличился на 22%, достигнув 49 тыс. лотов.

По подсчетам аналитического центра «Дом.РФ», в первом квартале 2025 года объем продаж жилья в новостройках по всей России снизился на 6% год к году, составив 5,3 млн кв. м. В марте 2025 года доля нераспроданного жилья в многоквартирных домах по всей РФ с плановым вводом в текущем году составила 47%, подсчитал “Ъ” на основе данных информсистемы «Наш.Дом.РФ», что является максимальным показателем для марта за последние шесть лет. Власти пытаются поддержать застройщиков, предлагая рассрочки на готовое жилье, однако эксперты предупреждают о высоких рисках таких схем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новостройки скучают по жильцам».