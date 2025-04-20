DHL приостанавливает доставку в США части заказов из-за новых пошлин Трампа

Компания DHL Express с 21 апреля временно перестанет доставлять потребителям в США заказы с таможенной стоимостью более $800. Компания объясняет это резким ужесточением требований к оформлению таможенной документации. Причиной новых требований стали введенные администрацией Дональда Трампа повышенные импортные пошлины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

С 5 апреля начали действовать новые требования, по которым посылки в США с таможенной стоимостью от $800 должны проходить полноценную процедуру таможенной проверки, в то время как раньше это требовалось только для отправлений стоимостью выше $2500. DHL Express столкнулся с необходимостью круглосуточно оформлять возросший объем документации и до настоящего момента пытался справиться с увеличившимся объемом работы.

В компании отметили, что заказов стоимостью менее $800 ограничения не коснутся и перебоев с доставкой не будет. В то же время доставка в США заказов стоимостью выше $800 для корпоративных клиентов продолжится, хотя, предупреждают в DHL, могут быть некоторые задержки.

Между тем, как пишет BBC, с 2 мая администрация Трампа намерена ужесточить требования к доставке заказов и дешевле $800, особенно тех, которые идут из Китая и Гонконга. Это в значительной мере скажется на работе таких китайских онлайн-ритейлеров, как Shein и Temu, товары которых востребованы в США.

Ритейлеры уже предупредили, что намерены повысить цены. Со своей стороны, компания Hongkong Post предупредила, что с 27 апреля перестанет принимать посылки, отправляемые в США. «США ведут себя неразумно, запугивая и злоупотребляя введением пошлин»,— заявили в компании.

Алена Миклашевская