На 22% снизилось количество банкротств юрлиц в первом квартале 2025 года

«Федресурс» обнародовал статистику российских корпоративных банкротств за январь—март. За этот период несостоятельными были признаны 1629 юрлиц, что на 22,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Количество введенных за этот период процедур наблюдения (первая процедура в делах о банкротстве компаний) снизилось на 31,6% год к году, составив 1184. О дальнейшей тенденции к снижению числа корпоративных банкротств в РФ может свидетельствовать количество сообщений кредиторов о намерении банкротить своих должников — по данным ЕФРСБ, их количество упало на 39,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Напомним, “Ъ” писал 26 февраля о разнонаправленных трендах в сфере корпоративных банкротств в России и ряде западных стран.

«Количество новых процедур банкротств юрлиц находится сейчас на минимальном уровне. Если стороны готовы договариваться для сокращения расходов на процедуру банкротства, то это позитивный тренд, создаются стимулы для реструктуризации долга»,— подчеркнул первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников. Помимо готовности к внесудебному урегулированию долгов на статистике сказалось в том числе «удорожание ликвидационных процедур после повышения судебных пошлин», полагает руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин. Среди причин можно назвать также увеличение в прошлом году минимального порога для инициирования банкротства компаний — с 300 тыс. до 2 млн руб. (см. «Ъ» от 7 мая 2024 года).

В большинстве случаев по-прежнему инициаторами в этих делах выступают кредиторы (66,6% против 66,9% в первом квартале 2024 года). Отметим, что доля ФНС РФ снизилась с 26% до 18,1% в январе—марте 2025 года, а количество дел, когда должники-юрлица обращаются в суд за своим банкротством, напротив, двукратно увеличилось — с 7,1% до 14,8%.

Анна Занина