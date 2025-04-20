Финансовые показатели банковских операторов связи

Оператор Бренд Выручка (млн руб.) Расходы (млн руб.) Чистая прибыль/убыток (млн руб.) 2024 год 2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 2023 год ООО «Т-Моб» «Т-Мобайл» 16604,1 11214,0 9140,8 6241,9 2000,8 –34,4 ООО «Сбербанк-Телеком» «СберМобайл» 4261,6 3160,9 4673,4 2876,2 –1754,5 31,0 ООО «Новые мобильные коммуникации» «Газпромбанк Мобайл» 808,0 574,3 900,5 803,8 –252,3 –387,1 ООО«ВТБ Мобайл» «ВТБ Мобайл» 369,3 336,7 160,6 151,9 –22,5 47,7