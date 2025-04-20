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Коммерсантъ FM
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Финансовые показатели банковских операторов связи

Оператор Бренд Выручка (млн руб.) Расходы (млн руб.) Чистая прибыль/убыток (млн руб.)
2024 год 2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 2023 год
ООО «Т-Моб» «Т-Мобайл» 16604,1 11214,0 9140,8 6241,9 2000,8 –34,4
ООО «Сбербанк-Телеком» «СберМобайл» 4261,6 3160,9 4673,4 2876,2 –1754,5 31,0
ООО «Новые мобильные коммуникации» «Газпромбанк Мобайл» 808,0 574,3 900,5 803,8 –252,3 –387,1
ООО«ВТБ Мобайл» «ВТБ Мобайл» 369,3 336,7 160,6 151,9 –22,5 47,7

Компании ранжированы по выручке за 2024 год.

По данным отчетности операторов.

  • Газета «Коммерсантъ» №72/П от 21.04.2025, стр. 8

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