На форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в мае обсудят защиту цифровых границ и кибербезопасность. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На KazanForum обсудят кибербезопасность со странами Азии и Африки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На KazanForum обсудят кибербезопасность со странами Азии и Африки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

14 мая в рамках форума пройдет сессия по международной информационной безопасности. Сессия организована в ответ на запросы о сотрудничестве от мусульманских государств Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Сергей Вершинин отметил, что со многими из этих стран уже заключены межправительственные договоренности и сотрудничество в области информационной безопасности активно развивается.

«В ходе сессии мы обсудим в первую очередь подходы к защите „цифровых границ“, регулированию национальных информационных пространств, противодействию компьютерным атакам», — сообщил Сергей Вершинин.



Сейчас в процессе подготовки находятся доклады от правительственных структур и ведущих российских компаний. Все гости форума смогут выступить и задать вопросы.

Влас Северин