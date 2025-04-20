В Китае испытали неядерную водородную бомбу

Ученые из КНР испытали действие взрывного устройства на основе водорода. Они добились взрыва без использования ядерных материалов, указано в исследовании. Как сообщает South China Morning Post, устройство разработано Научно-исследовательским институтом 705-й Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), которая в том числе занимается производством подводного оружия.

В бомбе используется гидрид магния. Химическое вещество является одной из форм хранения водорода, концентрация элемента в нем превышает 7%. Когда срабатывают обычные взрывчатые вещества, гидрид магния подвергается быстрому термическому разложению, выделяя водородный газ. Тот воспламеняется, образуя продолжительный пожар.

Ученые испытали бомбу весом 2 кг. После взрыва более чем на две секунды возник огненный шар температурой свыше 1000 градусов по Цельсию. Эквивалентное количество тротила может образовать шар, который «проживет» в 15 раз меньше, уточняется в исследовании.

Можно точно контролировать интенсивность взрыва этой бомбы, указывают создатели устройства. Благодаря этому можно добиться равномерного поражения целей на обширной территории, добавляют они.