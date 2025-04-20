Мошенники стали признаваться в обмане для большего запугивания

Телефонные мошенники для запугивания жертв стали признаваться в обмане, сообщило МВД России. Они используют новую схему, чтобы человек перевел деньги на «безопасный» счет.

Как пояснило ведомство ТАСС, жертве звонят от имени мобильного оператора. Человеку говорят, что у него заканчивается срок действия договора, а для его продления нужно назвать код из СМС. Когда жертва называет его, мошенник признается в обмане.

После этого человеку поступает второй звонок от якобы сотрудников правоохранительных органов, Росфинмониторинга или портала «Госуслуги». Они рассказывают, что для «спасения» денег их нужно перевести на «безопасный» счет.