На Дону владельцы мотоциклов столкнулись с изменениями в ОСАГО с 17 апреля

С 17 апреля расширился тарифный коридор для ОСАГО на мототехнику. Теперь при определении цены страхового полиса для мотоциклов, мопедов и квадроциклов будут учитываться дополнительные факторы: мощность транспортного средства, возраст водителя и его опыт вождения, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В сообщении уточняют, основные изменения коснулись градации коэффициентов мощности для мототехники, отличающиеся от автомобильных, расширился ценовой коридор, что может повлиять на стоимость страховки, стали действовать отдельные коэффициенты «возраст — стаж», учитывающие особенности мотоциклистов.

Как утверждают специалисты, страховые полисы для начинающих мотоциклистов, управляющих мощными транспортными средствами, вырастут в цене наиболее существенно – в 2-2,5 раза. Тем не менее, введение новых правил способно сократить количество незастрахованных байкеров и повысить прозрачность процесса оформления.

Валентина Любашенко