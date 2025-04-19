Кабмин РФ направит более 400 млн руб. на рыбохозяйственную мелиорацию

Правительство выделит дополнительные средства на мероприятия в сфере рыбохозяйственной мелиорации в Астраханской области в размере 400 млн руб. Об этом сказано в распоряжении, опубликованном на официальном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«За счет федерального финансирования планируется в том числе осуществить расчистку Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского каналов в Володарском районе области. Восстановление пропускной способности каналов будет способствовать увеличению захода в них рыбы, что является важным фактором ее естественного воспроизводства»,— сказано в распоряжении правительства.

В распоряжении уточняется, что средства выделят в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

В августе 2024 года вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным обсудил тему развития рыбохозяйственной мелиорации и призвал нарастить темпы реконструкции очистных сооружений в регионе.

Екатерина Отрашкевич