Главные новости за 18 апреля. Воронеж, Белгород, Курск

В Воронеже суд начал рассматривать дело бывшего ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого.

Базой для воронежских гандболистов станет Бобров.

В Воронеже дошло до суда дело об ущербе реке Усмань на 300 млн руб.

ФСБ завершила расследование дела о покушении на подрыв Дома офицеров в Белгороде.

Двух воронежцев приговорили к реальным срокам за теракт.

Кабинет курского врио губернатора Александра Хинштейна освятил священник.

Четырех стрелков ВСУ осудили за теракты в Курской области.

Два белгородских бойца теробороны погибли в результате атаки беспилотника.