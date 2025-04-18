Главные новости за 18 апреля. Воронеж, Белгород, Курск
В Воронеже суд начал рассматривать дело бывшего ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого.
Базой для воронежских гандболистов станет Бобров.
В Воронеже дошло до суда дело об ущербе реке Усмань на 300 млн руб.
ФСБ завершила расследование дела о покушении на подрыв Дома офицеров в Белгороде.
Двух воронежцев приговорили к реальным срокам за теракт.
Кабинет курского врио губернатора Александра Хинштейна освятил священник.
Четырех стрелков ВСУ осудили за теракты в Курской области.
Два белгородских бойца теробороны погибли в результате атаки беспилотника.