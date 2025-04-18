Два белгородских бойца теробороны погибли в результате атаки беспилотника

Сегодня, 18 апреля, в 02:00 глава Волоконовского района Сергей Бикетов доложил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что на дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки БПЛА погибли два бойца самообороны Волоконовского района. Об этом сам глава региона раммказал в Telegram. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

В течение ночи губернатор сообщил о двух раненых дронами ВСУ жителях региона. В 00:41 он рассказал об ударе беспилотника по грузовому автомобилю в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области, в результате чего был ранен водитель. Около 08:00 появилась информация о том, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде. Обоих пострадавших планировалось доставить в горбольницу №2 Белгорода.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова