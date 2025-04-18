Базой для воронежских гандболистов станет Бобров

Воронежская команда гандболистов с этого года будет базироваться в Боброве, а не в облцентре. Об этом сообщил министр спорта Воронежской области Павел Чибисов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последняя игра ГК «Воронеж» — с «Динамо-Сунгуль»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Последняя игра ГК «Воронеж» — с «Динамо-Сунгуль»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Вчера господин Чибисов провел встречу с представителями гандбольного сообщества и администрации Боброва, где обсудил перспективы развития этого вида спорта в регионе. По итогам встречи министр сообщил, что обновленную команду сформируют из спортсменов Воронежской области.

«Убежден, что наши "доморощенные" игроки, со временем достигнут самых ярких спортивных высот. Также обсуждались грядущие изменения в руководстве региональной федерации гандбола»,— добавил господин Чибисов.

Гандбольный клуб «Воронеж» в апреле 2024 года досрочно вышел из Высшей лиги (второй по силе чемпионат России по гандболу) в Суперлигу. Однако уже в октябре спортсмены обратились к губернатору Александру Гусеву с просьбой помочь в решении финансовых проблем. Не дождавшись ответа, в ноябре они заявили о снятии с розыгрыша Суперлиги. Впоследствии команда нашла спонсоров, который помогли ей выступать до конца декабря. В январе 2025-го «Воронеж» по его же заявлению исключили из состава участников турнира.

Подробнее о крахе воронежского гандбольного клуба — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов