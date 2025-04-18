Четырех стрелков ВСУ осудили за теракты в Курской области

2-й Западный окружной военный суд признал четырех стрелков 47-й отдельной механизированной, 95-й отдельной десантно-штурмовой и 17-й отдельной танковой бригад ВСУ Максима Воротникова, Владимира Щербатова, Николая Кальницкого и Сергея Крытина виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего наступление тяжких последствий (пункты «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Суд приговорил Воротникова, Щербатова и Кальницкого к 16 годам лишения свободы каждого, Крытина — к 15,5 годам. Все они будут отбывать первые четыре года в тюрьме, остальную часть наказания — в колонии строгого режима. Об этом сообщил СКР.

Судом было установлено, что с 24 по 30 сентября 2024 года вооруженные боевым автоматическим стрелковым, крупнокалиберным оружием и взрывными устройствами Воротников, Щербатов, Кальницкий и Крытин в составе подразделений ВСУ на боевой машине пехоты незаконно вторглись на территорию РФ. Находясь в селе Веселое Глушковского района Курской области, они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, с которых неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и мирным жителям, а также препятствовали эвакуации населения. В первую неделю октября стрелки были задержаны российскими военнослужащими, до вынесения приговора они содержались под стражей.

Днем ранее СКР сообщил о приговоре стрелку ВСУ Александру Чмилю. За совершение теракта в Курской области он получил 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Ульяна Ларионова