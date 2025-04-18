Кабинет курского врио губернатора Александра Хинштейна освятил священник

По приглашению врио губернатора Курской области Александра Хинштейна священник освятил его рабочий кабинет в здании областного правительства. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Ритуал провел древнехранитель епархии иеромонах Афанасий.

«Великий четверг — один из самых значимых дней для всех православных христиан. День очищения, покаяния и внутреннего обновления. Именно сегодня решил пригласить священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет в здании облправительства. В свете последних событий отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах»,— написал господин Хинштейн.

Накануне вслед за бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым суд отправил под арест бывшего председателя облправительства Алексея Дедова. Они оба обвиняются в мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений, которое вела Корпорация развития Курской области (КРКО).

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ».

Юрий Голубь