Двух воронежцев приговорили к реальным срокам за теракт

2-й Западный окружной военный суд признал виновными жителей Воронежа 24-летнего Владлена Кириченко и 21-летнего Владислава Желякова виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору на объекте связи и легализации средств, полученных преступным путем (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в УФСБ по Воронежской области.

Суд приговорил Кириченко к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на полтора года. Желякову назначили 12 лет лишения свободы, из которых первые два года он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на год. Решение суда вступило в законную силу.

Как установил суд, воронежцы по заданию из мессенджера подожгли станции мобильной связи в облцентре. За это они получили 20 тыс. руб. Граждан задержали сотрудники ФСБ.

На прошлой неделе двух человек осудили за шпионаж и попытку теракта в Воронеже. 29-летнему Олегу Заболотнему назначили 25 лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб., 47-летнему Максиму Волге — 19 лет лишения свободы и штраф в 900 тыс. руб.

Егор Якимов