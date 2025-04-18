ФСБ завершила расследование дела о покушении на подрыв Дома офицеров в Белгороде

Управление ФСБ по Белгородской области завершило расследование уголовного дело петербуржца 1989 года рождения, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК РФ), покушении на теракт (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, фигурант был участником украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенным в России. Установив контракт с его представителем, он заложил самодельное устройство в одном из объектов социально-культурной инфраструктуры региона. Однако его деятельность своевременно пресекли сотрудники УФСБ.

По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, фигурантом является Алексей Пальчиков, задержанный в марте 2024 года. Собеседник издания рассказал, что обвиняемый оставил взрывчатку в Доме офицеров в Белгороде в день, когда там планировали дать концерт, посвященный 8 Марта. За несколько часов до начала праздника в здании обнаружили сумку с взрывным устройством. Его разминировали, концерт отменили.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова