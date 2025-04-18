Блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой более 54 млн рублей

Задолженность бьюти-блогера и предпринимателя Гоар Аветисян перед налоговой составляет 54,8 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

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Фото: Телеграм-канал Гоар Аветисян Гоар Аветисян

Фото: Телеграм-канал Гоар Аветисян

В январе сообщалось, что компания ООО «Бьюти Академия», принадлежащая госпоже Аветисян, имеет около 2 млн руб. задолженности по налогам, сборам и штрафам.

В 2023 году Гоар Аветисян попала в список МВД из 32 блогеров с миллионными доходами, которых намеревались проверить на неуплату налогов.

Аудитория госпожи Аветисян в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) составляет более 12,3 млн подписчиков. Она владеет косметическим брендом GOAR и студией красоты Goar Avetisyan Beauty.