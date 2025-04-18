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Коммерсантъ FM
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Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Галузину

Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы заместителю министра иностранных дел Михаилу Галузину до 14 июня 2026 года. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Михаил Галузин

Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 14 июня 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Галузину Михаилу Юрьевичу»,— говорится в тексте документа.

С ноября 2022 года Михаил Галузин занимает должность замглавы МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве он курирует вопросы отношений со странами СНГ. До этого господин Галузин был послом России в Японии.

Анастасия Домбицкая

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