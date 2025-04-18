Житель Бураевского района обвиняется в вымогательстве и разбое

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 33-летнего жителя Бураевского района, обвиняемого в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), разбое (ст. 162 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с июля 2023-го по апрель 2024 года фигурант уголовного дела, представляясь чужим именем на различных сайтах знакомился с женщинами. Обвиняемый создавал видимость успешного человека и предлагал им жить вместе. Войдя в доверие, он просил финансовую помощь якобы для развития бизнеса и, получив деньги, переставал выходить на связь.

Также обвиняемый скрытно снимал встречи интимного характера на мобильный телефон, а затем под угрозой применения насилия и распространения видеозаписи вымогал у знакомых женщин деньги. Пять потерпевших отдали ему 500 тыс. руб.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции и УФСБ Башкирии.

Обвиняемый не признал вину.

Майя Иванова