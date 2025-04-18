Вступили в силу повышенные штрафы за проход через ж/д пути на красный

С 18 апреля начала действовать обновленная редакция в КоАП с новыми штрафами за нарушения на железнодорожной инфраструктуре и метрополитене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Санкция 3–5 тыс. руб. грозит гражданам за повреждение ограждений вдоль путей, если нарушение зафиксировано на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В остальных регионах санкция составляет 1–3 тыс. руб.

Введен новый штраф 500 руб. за проход по пешеходному переходу через пути при запрещающем сигнале светофора

За нарушение правил проезда гужевым транспортом и правил выпаса скота близ железнодорожных путей штраф для граждан повышен до 1 тыс. руб. (ранее 100 руб.), для должностных лиц — до 3–5 тыс. руб. (100-300 руб.). Для юрлиц санкция составляет 30–50 тыс. руб.

Проект поправок к ст. 11.1 КоАП был внесен в Госдуму в октябре 2024 года Мосгордумой. Необходимость изменений депутаты объясняли тем, что штрафы не пересматривались с 2007 года. Авторы также ссылались на рост в 2024 году случаев травм граждан на объектах железнодорожного транспорта.

Полина Мотызлевская