Начальник участка «Башкиравтодора» незаконно сдавал технику компании в аренду

Заместитель начальника филиала — начальник участка Благовещенского ремонтно-строительного управления АО «Башкиравтодор» обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», речь идет об Айтугане Хасанове. Он арестован.

По версии следствия, с мая по август 2024 года обвиняемый незаконно сдавал индивидуальному предпринимателю в аренду автотранспорт и самоходную технику «Башкиравтодора» для работ на территории придорожного комплекса трассы Уфа — Бирск — Янаул. За это предпринимателей передал ему в общей сложности 280 тыс. руб.

Преступные факты выявили следователи СКР и оперативники УФСБ республики.

На работе и дома у обвиняемого провели обыски.

Майя Иванова