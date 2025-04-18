Начальник участка «Башкиравтодора» незаконно сдавал технику компании в аренду
Заместитель начальника филиала — начальник участка Благовещенского ремонтно-строительного управления АО «Башкиравтодор» обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
По данным «Ъ-Уфа», речь идет об Айтугане Хасанове. Он арестован.
По версии следствия, с мая по август 2024 года обвиняемый незаконно сдавал индивидуальному предпринимателю в аренду автотранспорт и самоходную технику «Башкиравтодора» для работ на территории придорожного комплекса трассы Уфа — Бирск — Янаул. За это предпринимателей передал ему в общей сложности 280 тыс. руб.
Преступные факты выявили следователи СКР и оперативники УФСБ республики.
На работе и дома у обвиняемого провели обыски.