«Газпром нефть» получила лицензии на три полигона в Западной Сибири

В «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» заявили, что компания получила новые лицензии на три технологических полигона. Это нужно для внедрения российских решений по добыче трудноизвлекаемых запасов, рассказали в пресс-службе компании. На полигонах компания собирается испытывать оборудование для геофизических исследований скважин, бурения и гидроразрыва пласта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Развитие российского топливно-энергетического комплекса напрямую связано с разработкой "трудной" нефти. Для рентабельной добычи этих колоссальных запасов требуются передовые подходы. "Газпром нефть" сформировала сеть из 5 технологических полигонов в Западной Сибири, на базе которых мы сможем сфокусироваться на инновационной и научной деятельности»,— сказал начальник департамента по добыче «Газпром нефти» Сергей Доктор.

Площадки создадут в ХМАО-Югре — на Верхнесалымском и Холмогорском участках. Также компания будет тестировать решения для разработки ачимовских запасов на Ямбургском технологическом полигоне в ЯНАО — лицензией на него владеет ООО «Газпром добыча Ямбург».

На полигонах будут внедряться отечественные технологии и реагенты увеличения объемов добычи сырья. Кроме этого, будет вводиться ПО и математические модели для поиски и разработки трудноизвлекаемых запасов.