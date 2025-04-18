Республика Татарстан приступает к реализации проекта по созданию сети метеорологических станций, направленных на повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане создадут систему метеомониторинга для сельского хозяйства

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане создадут систему метеомониторинга для сельского хозяйства

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Республики Татарстан Рустем Гайнуллов на заседании комитета Госсовета, планируется развернуть 102 автоматизированные метеостанции, которые станут крупнейшей подобной сетью в России.

Новая система позволит оперативно получать точные данные о погодных условиях.

На реализацию проекта выделено 200 млн руб. Как отметил господин Гайнуллов, строительно-монтажные работы уже ведутся на 48 объектах.

Пилотный запуск системы запланирован на 1 июня.

Артём Дергунов