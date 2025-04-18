Трамп посетит Великобританию по приглашению Карла III

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении посетить Великобританию в сентябре этого года. По словам президента США, на встречу его пригласил король Карл III.

«Я был приглашен королем и страной, великой страной... Как я полагаю, дата визита будет назначена на сентябрь»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме.

В феврале 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Дональду Трампу личное письмо от короля. Как сообщал Telegraph, местом проведения встречи станет Виндзорский замок, а не Балморал или Дамфрис-хаус, как предполагалось ранее.

За два президентских срока Дональд Трамп приезжал в Великобританию с официальным визитом один раз — в 2019 году, где был принят королевой Елизаветой II.