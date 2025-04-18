Трамп заявил, что может заключить сделку с Китаем в ближайшие три-четыре недели

Президент США Дональд Трамп на фоне действующих торговых пошлин заявил, что может заключить сделку с Китаем в ближайший месяц. Он добавил, что не хотел бы последующего повышения тарифов в отношении КНР.

«Я думаю, мы заключим сделку с Китаем... Я думаю в течение следующих трех или четырех недель, я думаю, что, возможно, все это можно будет завершить»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме.

В ответ на вопрос о действиях США, если Китай введет дополнительные контрмеры в отношении Штатов, президент ответил, что не хотел бы повышения тарифов, так как люди «перестанут покупать».

Ранее Дональд Трамп заявил, что считает достижимой «очень хорошую» торговую сделку с Китаем, добавив, что его не беспокоит возможность сближения Китая и ЕС на фоне повышения американских тарифов на импорт.

Пошлины в 10–50% на товары из 185 стран Дональд Трамп ввел 2 апреля. Через неделю господин Трамп отложил на 90 дней введение тарифов в отношении 75 государств, в том числе стран ЕС. Пошлины против Китая составляют 145%, ответные меры КНР — 125%.

Подробнее о торговой войне США с миром — в материале «Ъ».