Главные новости 17 апреля. Ростов-на-Дону и область

В текущем году Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) планирует выпустить новый электровоз 2ЭС9. На предприятии ведется техническая подготовка производства, в первую очередь сотрудники займутся изготовлением опытного образца. В эти работы будет инвестировано 445 млн руб.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест советнику губернатора Ростовской области Виктору Гончарову. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 20 июня.

Агрохолдинг «Дамате» намерен расширять производство индейки. В планах компании инвестировать около 600 млн руб. в обновление птицеводческих комплексов в Ростовской области.

На обеспечение надежного энергоснабжения Ростовской области выделено 3,1 млрд руб. Средства пойдут на повышение надежности электросетевого комплекса на 2025-2029 годы и дальнейшее развитие энергетики региона.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор стрелку-гранатометчику украинского нацбатальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в РФ) Владиславу Гурину. Он признан виновным в участии в террористической организации (ч.2 ст.205.4 УК РФ) и приговорен к 12 годам лишения свободы.

С 1 марта 2025 года около 320 тыс. жителей Ростовской области установили самозапреты на банковские и микрофинансовые займы. По этому показателю регион вошел в пятерку лидеров по стране, заняв четвертую строчку рейтинга.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест замгубернатора донского региона — министру сельского хозяйства и продовольствия Константину Рачаловскому. Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 17 июня.

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Экострой-Дон», бывшего регионального оператора по обращению с бытовыми отходами. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.