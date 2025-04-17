Суд продлил арест советнику донского губернатора Виктору Гончарову

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест советнику губернатора Ростовской области Виктору Гончарову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 20 июня, говорится в сообщении. Вчера стало известно, что Виктор Гончаров сейчас содержится в СИЗО.

В отношении советника губернатора Ростовской области и председателя Совета директоров Региональной корпорации развития Виктора Гончарова с февраля текущего года расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он причастен к незаконной выдаче субсидий предприятиям АПК.

Подробнее о деле Виктора Гончарова читайте в тексте «Ъ-Ростов» «Субсидиарная подследственность»

Кристина Федичкина