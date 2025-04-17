В Ростове стрелок-гранатометчик украинского нацбатальона осужден на 12 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор стрелку-гранатометчику украинского нацбатальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в РФ) Владиславу Гурину. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Гурин признан виновным в участии в террористической организации (ч.2 ст.205.4 УК РФ) и приговорен к 12 годам лишения свободы, из которых три года осужденный проведет в тюрьме, а девять – в исправительной колонии строгого режима.

По данным ведомства, в мае 2024 года рядовой Владислав Гурин призван на военную службу в ВСУ по мобилизации. В июне того же года, будучи осведомленным о террористическом характере деятельности, Гурин добровольно перевелся в один из националистических батальонов и участвовал в боевых действиях в районе н.п. Дружковка ДНР, где в августе 2024 года взят в плен военнослужащими ВС России.

Приговор в законную силу не вступил.

Валентина Любашенко