Около 320 тысяч дончан установили самозапрет на кредиты в 2025 году

С 1 марта 2025 года около 320 тыс. жителей Ростовской области установили самозапреты на банковские и микрофинансовые займы, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Это означает, что в случае обращения за кредитом, финансовая организация может отказать в его выдаче. Аналогичная ситуация возникнет, если третье лицо попытается оформить кредит, например, онлайн, как часто делают злоумышленники, используя персональную информацию жертвы.

В Ростовской области на данный момент существует единственный способ установки самозапрета на кредиты – через личный кабинет на портале «Госуслуги». Заявленная ранее опция оформления отказа от займов в МФЦ для жителей Донского региона пока недоступна.

По числу установленных самоограничений на выдачу кредитов Ростовская область вошла в пятерку лидеров по стране, заняв четвертую строчку рейтинга. Лидерами по использованию услуги являются Москва (1,14 млн блокировок), Подмосковье (720 тыс.) и Санкт-Петербург (550 тыс.). Республика Башкортостан, немного опережая Ростовскую область, замыкает первую пятерку с показателем в 310 тыс. самозапретов.

Валентина Любашенко