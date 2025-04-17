На энергоснабжение Ростовской области выделено 3,1 млрд рублей

На обеспечение надежного энергоснабжения Ростовской области выделено 3,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики РФ в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства пойдут на повышение надежности электросетевого комплекса на 2025-2029 годы и дальнейшее развитие энергетики Ростовской области. Программа предусматривает модернизацию электросетевой инфраструктуры и создание мобильного резерва генерирующих мощностей. Также за счет выделенных средств будет произведена закупка спецтехники и реализация на территории региона Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

Кристина Федичкина