Суд продлил домашний арест главе донского минсельхоза Константину Рачаловскому
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест замгубернатора донского региона — министру сельского хозяйства и продовольствия Константину Рачаловскому. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 17 июня, говорится в сообщении.
В отношении главы минсельхозпрода Ростовской области Константина Рачаловского расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновник содействовал в получении субсидий убыточными предприятиями, которые в дальнейшем признавались банкротами. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 155 млн руб.