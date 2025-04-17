Суд продлил домашний арест главе донского минсельхоза Константину Рачаловскому

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест замгубернатора донского региона — министру сельского хозяйства и продовольствия Константину Рачаловскому. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 17 июня, говорится в сообщении.

В отношении главы минсельхозпрода Ростовской области Константина Рачаловского расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновник содействовал в получении субсидий убыточными предприятиями, которые в дальнейшем признавались банкротами. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 155 млн руб.

Мария Хоперская