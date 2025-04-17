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Дом из повести Аркадия Гайдара в Арзамасе выставили на торги за 2 млн рублей

Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1917 году находился социал-демократический клуб и который часто посещал Аркадий Гайдар» в Арзамасе выставили на торги для восстановления силами инвесторов. Начальная цена — 2,1 млн руб., сообщила АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» (АСИРИС).

Дом на улице Карла Маркса, 38 в Арзамасе

Дом на улице Карла Маркса, 38 в Арзамасе

Фото: АНО АСИРИС

Дом на улице Карла Маркса, 38 в Арзамасе

Фото: АНО АСИРИС

Объект расположен на улице Карла Маркса, 38. Он представляет собой одноэтажное деревянное здание площадью 175,8 кв. м, с восточной стороны к нему примыкают сени. Дом построили в 1897 году, с 1917 года там проводились заседания, общественные собрания и публичные лекции. Частым гостем был тринадцатилетний Аркадий Голиков — будущий писатель Аркадий Гайдар. Описание клуба осталось в его повести «Школа», вышедшей в 1929 году.

Торги объявило казенное предприятие региона «Регнедвижимость». Заявки принимаются до 15 мая, итоги подведут 22 мая. По условиям договора инвестор должен будет отреставрировать дом за три года.

Елена Ковалева

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