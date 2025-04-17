Reuters: Башар Асад при бегстве из Сирии вывез секретную информацию

Бывший президент Сирии Башар Асад при выезде из страны в декабре 2024 года вывез не менее $500 тыс. наличными, а также ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Высокопоставленный сирийский чиновник сообщил, что новое правительство Арабской Республики намерено вернуть государственные средства, вывезенные за границу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По данным агентства, главный экономический советник Башара Асада Ясар Ибрагим арендовал частный самолет Embraer Legacy 600 для перевозки в ОАЭ ценных имущества Асада (включая картины и небольшие скульптуры), его родственников и помощников. Как пишет Reuters, за 48 часов до падения режима Башара Асада джет совершил четыре перелета в ОАЭ. Четвертый рейс вылетел 8 декабря с российской военной авиабазы Хмеймим на побережье Сирии, пишет Reuters. В тот же день Башар Асад отправился в Россию, где получил политическое убежище.

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