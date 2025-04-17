Reuters: Башар Асад при бегстве из Сирии вывез секретную информацию
Бывший президент Сирии Башар Асад при выезде из страны в декабре 2024 года вывез не менее $500 тыс. наличными, а также ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Высокопоставленный сирийский чиновник сообщил, что новое правительство Арабской Республики намерено вернуть государственные средства, вывезенные за границу.
Фото: пресс-служба президента РФ
По данным агентства, главный экономический советник Башара Асада Ясар Ибрагим арендовал частный самолет Embraer Legacy 600 для перевозки в ОАЭ ценных имущества Асада (включая картины и небольшие скульптуры), его родственников и помощников. Как пишет Reuters, за 48 часов до падения режима Башара Асада джет совершил четыре перелета в ОАЭ. Четвертый рейс вылетел 8 декабря с российской военной авиабазы Хмеймим на побережье Сирии, пишет Reuters. В тот же день Башар Асад отправился в Россию, где получил политическое убежище.
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