В Кушнаренковском районе возбуждено дело по факту нарушения охраны труда

Дюртюлинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По материалам дела, в ноябре 2024 года на машиниста трактора ООО «Гермес» во время перевозки мусорных контейнеров упал один из баков. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. По версии следствия, это произошло из-за того, что потерпевшего не проинструктировали по охране труда и не проверили знания требований безопасности.

Майя Иванова