В Автозаводском районе появится «Хулиганодом» для трудных подростков

Комиссия гордумы по имуществу рекомендовала безвозмездно предоставить некоммерческой организации помещение площадью 189 кв. м на улице Героя Васильева,36 в Нижнем Новгороде. Как пояснил председатель комиссии Кирилл Лазорин, в этом помещении после текущего ремонта появится «Хулиганодом» — центр для трудных подростков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«У нас в Нижнем Новгороде есть такой центр в нагорной части, теперь второй появится и в заречной, в Автозаводском районе. Место выбрано неслучайно, рядом со школой, и после ремонта помещение будет соответствовать всем необходимым санитарным и пожарным нормам», — отметил депутат. Комиссия единогласно поддержала выделение площадей для НКО по работе с трудными детьми.

Иван Сергеев