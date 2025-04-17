ЦБ: средний срок ипотеки в России приблизился к рекордным 26 годам

Средний срок ипотеки к февралю 2025 года достиг максимума в 25 лет и 10 месяцев (309,8 месяца), свидетельствуют данные Банка России. Увеличение составило сразу четыре месяца по сравнению с январем. До этого показатель был выше (310,2 месяца) в июле 2024 года. В сегменте строящегося жилья срок ипотеки в феврале составил 26 лет и 11 месяцев (323 месяца).

В пресс-службе ЦБ пояснили «Известиям», что это связано с подорожанием жилья. Банки и заемщики увеличивают срок жилищной ссуды, чтобы ежемесячный платеж оставался посильным.

При этом, согласно отчету регулятора, средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась до 7,7% годовых (с 8,3% в январе) на фоне продолжившегося увеличения ее доли по программам господдержки. Процентная ставка по кредиту на строящееся жилье сохранила прежние 6%, на готовое жилье упала до 11,5% против 13,9% в январе.

Подробнее о рынке ипотечного кредитования — в материале «Ъ» «Ипотека тянет портфель».