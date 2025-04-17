Суд обязал власти Самарской области обустроить инфраструктуру для льготников в Новокуйбышевске

Вступило в силу решение суда, обязавшего правительство Самарской области обустроить сети водоснабжения в поселке Семеновка в Новокуйбышевске на территории для многодетных семей. Речь идет о 577 земельных участках с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перед этим прокуратура Новокуйбышевска провела проверку и установила, что в поселке Семеновка сформированы земли для предоставления льготной категории граждан, но на территории нет сетей водоснабжения. В связи с этим городской администрации было внесено представление об устранении нарушений.

Однако чиновники не исполнили требования контрольного органа. Кроме того, выяснилось, что правительство Самарской области рассматривало возможность обустройства водоводов от водопроводной сети Новокуйбышевска ориентировочной стоимостью 175 млн. руб., но соответствующее финансирование не предусмотрели и работы не выполнили.

После этого прокуратура обратилась с иском в суд, и в ноябре 2024 года он обязал правительство Самарской области обеспечить финансирование строительства инженерной инфраструктуры на участках для многодетных семей в Новокуйбышевске. Требования были удовлетворены. Власти региона пытались оспорить это решение в областном суде, но безуспешно.

Георгий Портнов