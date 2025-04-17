Армия Великобритании испытала радиоволновое оружие для борьбы с БПЛА

Великобритания испытала новое оружие направленной энергии (ОНЭ), которое было разработано Минобороны королевства вместе с промышленной группой Thales UK, выпускающей электронику для военного и авиакосмического применения. Во время испытаний с помощью оружия было отслежено и уничтожено более 100 беспилотников, сообщили в Минобороны Великобритании.

Испытания проходили на полигоне в Западном Уэльсе и стали крупнейшими на сегодняшний день учениями по борьбе с роем беспилотников, проведенными британской армией. Оружие сбивает БПЛА с помощью высокочастотных радиоволн — они повреждают электронные компоненты внутри дронов, из-за чего те выходят из строя. Системы ОНЭ действуют на расстоянии до 1 км и эффективны против угроз, которые невозможно подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщают в Минобороны.

Правительство Великобритании инвестировало более 40 млн фунтов стерлингов в исследования и разработки в области радиочастотного оружия, добавили в оборонном ведомстве. Разработку называют экономически выгодным дополнением к традиционным системам ПВО на основе ракет: предполагаемая стоимость одного выстрела не превышает 10 пенсов.