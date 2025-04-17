Клиентам ПТБ до 15 мая не будут начислять пени за просрочку платежей по кредитам

Временная администрация Промтрансбанка (ПТБ) — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не будет начислять штрафы за просроченные платежи по кредитам в период с 15 апреля по 15 мая этого года. Как сообщила пресс-служба АСВ, решение относится как к физическим, так и к юридическим лицам.

«При этом проценты будут начисляться за весь период пользования денежными средствами и подлежат оплате в соответствии с условиями кредитного договора»,— говорится в пресс-релизе.

Центробанк 15 апреля отозвал у ПТБ лицензию на проведение банковских операций. Это не отменяет обязательства заемщиков и иных должников перед кредитной организацией. Если должник перестает обслуживать долг, банк вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности.

Оплатить задолженность перед ПТБ можно через его кассы, на платежном портале АСВ, в терминалах АО НКО «Элекснет» и ПАО «Московский кредитный банк», а также через любую действующую кредитную организацию по реквизитам, сообщает временная администрация.

Наталья Балыкова