В Кузбассе доля убыточных угледобывающих компаний достигла 57%

Доля убыточных угледобывающих предприятий Кузбасса достигла 57% по состоянию на начало февраля 2025 года. В аналогичный период годом ранее показатель находился на уровне 45%, следует из в апрельского доклада Банка России по региональной экономике.

Такая тенденция, по мнению ЦБ, связана с усилением санкционного давления, а также падением мировых цен на уголь и ростом себестоимости добычи. В связи с этим угледобывающие предприятия в Сибири снизили производственные планы на этот год. В то же время, указывается в докладе, наблюдается рост угледобычи. В январе он составил 2,7% тогда, а в феврале достиг 3,8%.

В Банке России рост показателей связывают с увеличением экспорта.

Так, за январь-февраль 2025 года объемы поставок угля в годовом выражении увеличились в Кузбассе на 7,1%, до 18,3 млн т.

«Как и месяцем ранее, положительную динамику определил энергетический уголь. Сокращение добычи металлургического угля ускорилось на фоне продолжающегося снижения выплавки стали в России и неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков»,— пояснили в ЦБ.

Александра Стреклова

Александра Стрелкова