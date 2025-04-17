Главные новости к утру 17 апреля

Экспорт российского угля по итогам первого квартала превысил прошлогодний уровень, но оказался на 15% ниже показателя докризисного 2023 года. Поддержку отгрузкам оказывают поставки в Китай по ранее заключенным долгосрочным контрактам, но уже в апреле ожидается снижение экспорта в этом направлении.

По итогам марта средние ставки по выданным автокредитам показали снижение на 1,5 п. п. по сравнению с февралем. В результате по итогам месяца выросло число новых кредитов и их общий объем — на 7% и 11% соответственно.

Президент Владимир Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти. Организация была создана в ноябре 2023 года с целью сохранения и защиты духовно-нравственных ценностей.

Продажи в российских аптеках спиртовых настоек в натуральном выражении в первые два месяца 2025 года снизились на 11% год к году. Эти средства широко использовались как легкие успокоительные, а также как дешевая замена алкоголю.

Агентство Reuters сообщило, что ЕС отказался от запрета на импорт сжиженного природного газа из России из-за торговых пошлин президента США Дональда Трампа. Как сообщили собеседники издания, вместо этого Еврокомиссия хочет разработать новую дорожную карту, которая позволит к 2027 году положить конец зависимости блока от энергоносителей РФ.

В МИД России назвали плановым рейд силовиков на баню «Бодрость» в Тимирязевском районе Москвы, где задержали более полусотни иностранных граждан, большая часть которых была из Киргизии. В ведомстве добавили, что многие задержанные находились в стране нелегально. Ранее МИД Киргизии потребовал объяснить действия правоохранителей РФ.

Россияне установили 10 млн самозапретов на кредиты с начала запуска сервиса 1 марта. Активнее всего сервисом пользовались жители Москвы (1,14 млн) и области (720 тыс.), Санкт-Петербурга (550 тыс.), Ростовской области (320 тыс.), а также Республики Башкортостан (310 тыс.).

Минтруд сократил до 29 пунктов список профессий, которые позволяют иностранным гражданам получать в упрощенном порядке ВНЖ в России. В новый список вошли представители технических и рабочих специальностей: инженеры, слесари, программисты. Профессии из списка связаны со сферами судо-, машино- и авиастроения.