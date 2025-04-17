МИД РФ: задержанных в бане иностранцев подозревают в связях с радикалами

В МИД России назвали плановым рейд силовиков на баню «Бодрость» в Тимирязевском районе Москвы, где задержали более полусотни иностранных граждан. Большая часть них была из Киргизии. В ведомстве добавили, что многие из задержанных оказались в стране нелегально. Ранее МИД Киргизии потребовал объяснить действия правоохранителей РФ.

Как уточнили ТАСС в министерстве, из 59 задержанных иностранцев, 25 находились в РФ нелегально. Более того, некоторых из них силовики подозревают в принадлежности к радикальным группировкам. В МИД также прокомментировали излишнее применение силы сотрудниками МВД. В ведомстве это объяснили тем, что иностранцы оказывали сопротивление силовикам.

Рейд на «Бодрость» провели 10 апреля. На опубликованных кадрах работы МВД видно, как силовики плотно укладывают мужчин лицом вниз, бьют их ногами и заставляют идти на коленях. Telegram-канал Readovka писал, что мигранты-нелегалы «оккупировали баню», отказавшись пускать туда русских. 14 апреля в Бишкеке российскому послу Сергею Вакунову вручили официальную ноту, потребовав проверить действия силовиков.