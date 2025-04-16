В «белый список» иностранных протоколов шифрования внесли 75 тыс. IP-адресов

«Белый список» IP-адресов, который создал подведомственный РКН Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, насчитывает 75 тыс. записей, сообщили «Ъ» в службе. С 2023 года их количество увеличилось в шесть раз.

Иностранные протоколы шифрования — стандарты, которые используются для защиты данных в VPN, но не соответствуют российским ГОСТам. 10 апреля Роскомнадзор опубликовал уведомление, в котором рекомендовал отказаться от иностранных протоколов шифрования, «используемых в том числе приложениями, предоставляющими доступ к запрещенной информации».

Собеседники «Ъ» считают, что уведомление РКН не связано с возможной блокировкой VPN-сервисов в ближайшем будущем. При этом, как сказал руководитель группы защиты IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин, под блокировку могут попасть все IP-адреса, которые не включены в «белый список».

Подробнее — в материале «Ъ» «VPN под присмотром».