Бизнес волнуется раз

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий обозначил депутатам заксобрания Нижегородской области основные проблемы коммерсантов. Некоторые из них — неплатежи по госконтрактам и сложности с присоединением к сетям — тянутся годами. Предприниматели жалуются на конкуренцию с самозанятыми, которых не проверяют надзорные органы, а также на изъятие сельхозземель. При этом в аппарате омбудсмена нашли быстрый способ борьбы с нелегальной торговлей и предложили его мэрии. Депутаты положительно оценили работу омбудсмена и пообещали помочь в обучении бизнеса и корректировке законов для решения проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области годами не решаются проблемы с техническим присоединением предприятий к инженерным сетям, несмотря на заявление властей о том, что этот процесс ускорился. Также в списке основных проблем бизнеса — задолженность по государственным и муниципальным контрактам перед предпринимателями, которая в 2024 году составила 56,6 млн руб. Об этом нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий сказал, выступая перед депутатами регионального заксобрания. Еще одной застаревшей проблемной он назвал сложности с преимущественным выкупом арендуемого имущества, которое мэрия не спешит продавать.

По словам господина Солодкого, к старым проблемам добавились новые: обязательная маркировка товаров и принудительное изъятие сельхозземель.

«С 2025 года коммерсантов обязали маркировать белье, и бизнес, конечно, вздрогнул, подчеркнул омбудсмен. Ладно, если маркирует производитель. Но многие продавцы закупались на оптовых складах, где маркировки нет, и могут получить штраф 100–200 тыс. руб. Оборудование для маркировки обойдется в 250 тыс. руб. У нас целая чулочная фабрика остановилась из-за этих требований, поскольку не могут промаркировать женские подследники — такого оборудования еще не существует»,— подчеркнул господин Солодкий.

Он напомнил, что обязательную маркировку планируется ввести для бакалейных товаров и кондитерских изделий.

При этом самозанятые граждане не обременены такими требованиями и проверками. Поэтому предпринимателям будет сложно конкурировать с ними, полагает уполномоченный.

Еще одной проблемой во взаимодействии бизнеса и власти стала нестационарная торговля. Муниципальные власти до недавних пор настаивали, что выгнать нелегальных торговцев с улиц и снести установленные без разрешения киоски можно только по решению суда. «Предприниматель приезжал, ставил торговую точку, где хотел, и ждал восемь месяцев, пока пройдут суды. Однако суд указал мэрии, что у нее есть все полномочия сносить незаконные киоски без судебных решений. Мы предложили прокурору и мэру города изменить порядок вывоза и утилизации незаконных киосков, потому что это нерадивые предприниматели, которые не участвуют в конкурсах, а порой вообще не зарегистрированы как предприниматели. Пока город рассматривает наше предложение»,— рассказал бизнес-омбудсмен.

При этом он отметил, что муниципальные власти поздно проводят конкурсы на размещение нестационарных торговых точек. Отбор заявок завершится в мае, хотя обещали сделать это в феврале. В результате бизнес потеряет время, которое вместо работы потратит на установку торговых точек.

Спорной, с точки зрения омбудсмена, оказалась и практика изъятия не используемых более трех лет земель сельхозназначения,

В регионе изъяли два таких участка общей площадью 150 га и передали их юрлицам с единственным сотрудником в штате. «Мы пошли в суд, однако нормативная база и обращения губернатора на федеральный уровень не помогли»,— посетовал господин Солодкий.

Председатель комитета по экономике Игорь Норенков попросил Павла Солодкого направить предложения для помощи социальным предпринимателям. Директор частной школы имени Ломоносова Галина Клочкова отметила, что число частных образовательных центров в Нижнем Новгороде ежегодно растет, и аппарат омбудсмена помог сформировать профессиональное сообщество. Вице-спикер Герман Краснов обратил внимание коллег, что обозначенных омбудсменом проблем в плане работы комитета нет, а их необходимо решать и больше работать для этого с нормотворческой базой. Также, по мнению господина Краснова, необходимо заниматься правовым образованием бизнеса и развивать новые направления предпринимательства.

В последние три года число жалоб нижегородских предпринимателей на федеральные органы сократилось на треть, до 76-ти, на областные власти — вдвое, до 42-х.

Прокуратура в 2024 году выявила 4,4 тыс. нарушений прав и интересов в сфере предпринимательской деятельности, внесла 1,5 тыс. представлений и привлекла к ответственности 1,2 тыс. должностных лиц. Возбуждено шесть уголовных дел по ст. 169 УК РФ о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. При этом, по данным Следственного комитета, число уголовных дел в отношении нижегородских коммерсантов в 2024 году возросло почти вдвое, до 143-х, а число прекращенных дел за год пропорционально сократилось.

Владимир Зубарев