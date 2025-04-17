Цена ОСАГО для владельцев мотоциклов будет считаться по новым правилам

С 17 апреля начинают действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО для владельцев мототранспорта, мопедов и легких квадроциклов. Нововведения заложены в указании Банка России от 22 ноября 2024 года №6949-У.

Стоимость ОСАГО, напомним, рассчитывается на основе базовой ставки, которая умножается на понижающие и повышающие коэффициенты.

Для байкеров отныне действует отдельная от автомобилистов система коэффициентов мощности двигателя. К примеру, раньше при оформлении страховки на мотоцикл мощностью 100 л. с. применялся коэффициент 1,2, теперь — 1,66. При мощности двигателя менее 50 л. с. коэффициент изменился с 0,6 до 1. Главной причиной нововведения стала повышенная аварийность: за последние несколько лет размер ущерба от ДТП по вине байкеров вырос на 32%, поясняли в Банке России.

По этой же причине с 17 апреля для мотоциклистов введена отдельная от автомобилистов система коэффициентов «стаж—возраст», которая также применяется при расчете цены полиса. К примеру, для 22–24-летнего байкера со стажем вождения до одного года коэффициент теперь составит 2,23 (против 1,88 у автомобилиста), а для 30–34-летнего со стажем три-четыре года — уже 1,33 (против 1,05).

В рамках этого же указания ЦБ ранее, с 27 января, ОСАГО подорожало для автовладельцев, оформляющих полис типа «мультидрайв» (без ограничения количества водителей, допущенных к управлению). Соответствующий коэффициент был увеличен с 2,32 до 3,16. Также были уменьшены некоторые территориальные коэффициенты для ряда городов (например, для Казани — с 1,8 до 1,7; для Барнаула — с 1,56 до 1,48; для Нижнего Новгорода — с 1,64 до 1,56).

Банк России периодически проводит анализ больших массивов статистических данных по ОСАГО и корректирует как базовые ставки, так и конкретные коэффициенты, напомнили в Российском союзе автостраховщиков.

Иван Буранов